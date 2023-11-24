للأطفال.. أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة..

الطريقة الأولى :

المكونات

- كوب حليب

- 3 ملعقة كبيرة سكر

- ملعقة كبيرة نشا

- ملعقة كبيرة كاكاو خام

- ربع ملعقة صغيرة نيسكافيه (قهوة سريعة الذوبان)

- 60 جرام قطع شوكولاتة ، أو شوكليت شييبس

- نصف كوب زيت أو زبدة

الطريقة

تُخلط كل المكونات في وعاء على البارد حتى تمتزج جيداً .

يوضع الوعاء على نار متوسطة ، ويُقلب جيداً بمضرب .

عندما يبدأ أن يثقل قوام الخليط ، تُضاف قطع الشوكولاتة أو الشوكليت شيبس ، مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب .

يُرفع عن النار وتُضاف الزبدة أو الزيت ، وتُقلب جيداً ، ويُترك حتى يبرد .

يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .

(ملحوظة) : لا يُترك الصوص فترة طويلة على النار حتى لايُصبح قوامه ثقيل ، واذا ثقل قوامه يُضاف القليل من الحليب ، كل ما كان الحليب أكثر كل ما كان الصوص أخف .

يستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات بأنواعها .

الطريقة الثانية :

المكونات

- كوب حليب

- كوب سكر باودر

- كوب زيت

- نصف كوب كاكاو خام

الطريقة

يوضع الحليب والسكر في الخلاط الكهربائي ، حتى يمتزجا جيداً ويذوب السكر تماماً .

يُضاف الكاكاو ، ويُمزج جيداً حتى يذوب الكاكاو .

يُضاف الزيت للخليط على شكل خيط رفيع بالتدريج ، مع الإستمرار في الضرب ، حتى يتكون لدينا صوص الشوكولاتة .

إذا أردنا أن يكون الصوص ثقيل القوام ، علينا بزيادة كمية الزيت .

يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .

يُستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات والآيس كريم .

بالهنا والشفا