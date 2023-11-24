للأطفال.. أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة..
الطريقة الأولى :
المكونات
- كوب حليب
- 3 ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة كبيرة نشا
- ملعقة كبيرة كاكاو خام
- ربع ملعقة صغيرة نيسكافيه (قهوة سريعة الذوبان)
- 60 جرام قطع شوكولاتة ، أو شوكليت شييبس
- نصف كوب زيت أو زبدة
الطريقة
تُخلط كل المكونات في وعاء على البارد حتى تمتزج جيداً .
يوضع الوعاء على نار متوسطة ، ويُقلب جيداً بمضرب .
عندما يبدأ أن يثقل قوام الخليط ، تُضاف قطع الشوكولاتة أو الشوكليت شيبس ، مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب .
يُرفع عن النار وتُضاف الزبدة أو الزيت ، وتُقلب جيداً ، ويُترك حتى يبرد .
يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .
(ملحوظة) : لا يُترك الصوص فترة طويلة على النار حتى لايُصبح قوامه ثقيل ، واذا ثقل قوامه يُضاف القليل من الحليب ، كل ما كان الحليب أكثر كل ما كان الصوص أخف .
يستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات بأنواعها .
الطريقة الثانية :
المكونات
- كوب حليب
- كوب سكر باودر
- كوب زيت
- نصف كوب كاكاو خام
الطريقة
يوضع الحليب والسكر في الخلاط الكهربائي ، حتى يمتزجا جيداً ويذوب السكر تماماً .
يُضاف الكاكاو ، ويُمزج جيداً حتى يذوب الكاكاو .
يُضاف الزيت للخليط على شكل خيط رفيع بالتدريج ، مع الإستمرار في الضرب ، حتى يتكون لدينا صوص الشوكولاتة .
إذا أردنا أن يكون الصوص ثقيل القوام ، علينا بزيادة كمية الزيت .
يوضع في برطمان محكم الغلق ، وتُحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام .
يُستخدم الصوص في تزيين الكيك والحلويات والآيس كريم .
بالهنا والشفا