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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد والنصر.. مباريات مرتقبة بالدوري السعودي اليوم

صدى البلد

تقام اليوم، العديد من المباريات الهامة اليوم بدوري روشن السعودي ضمن منافسات الجولة الـ 14.

من المقرر أن يحل فريق الاتحاد كضيف ثقيل على نادي الاتفاق في مباراة مهمة اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ14 من موسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي. ستُقام المباراة على أرض نادي الاتفاق.

وفي إطار آخر من المنافسات، سيحتضن نادي التعاون فريق الرياض أيضًا اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستُلعب المباراة على ملعب نادي التعاون الجديد.

أما نادي الرائد، فسيحل ضيفًا على نظيره فريق الطائي في نفس اليوم والجولة، وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على أرض نادي الطائي.

ويختتم اليوم الأول من الجولة الرابعة عشرة بمواجهة بين فريقي النصر والأخدود، حيث ستجرى المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

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