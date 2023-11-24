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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوكا مودريتش يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

صدى البلد

ترددت تقارير صحفية إيطالية حديثة حول تطورات جديدة في مفاوضات التعاقدات المتوقعة داخل الدوري السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

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وفي سبيل جذب صفقات أجنبية كبيرة، يستعد الدوري السعودي للمحترفين لخطوات هامة في سوق الانتقالات. وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الخبير في سوق الانتقالات، أن إدارة نادي أهلي جدة تتقدم بخطوات ثابتة في مفاوضاتها للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي يلعب حالياً لصالح ريال مدريد الإسباني.

وفي إطار آخر، ذكر جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" أن هناك اتصالًا تم بين فريق سعودي والنجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف ضمه في فترة الانتقالات في يناير.

وفي سياق متصل، يشهد موسم مودريتش الحالي تقليلًا في مشاركاته مع ريال مدريد، حيث يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على ثنائية تشاوميني وكروس في وسط الميدان، مع مشاركة فالفيردي بشكل منتظم.

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