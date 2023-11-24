لقطات من لحظة وصول رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح

عرضت قناة إكسترا نيوز بث مباشر لـ وصول رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى معبر رفح، ولقطات من لحظة الوصول.

وقبل قليل كان قد وصل رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إلي مطار العريش.

قال رئيس وزراء بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن مصر لعبت دورا محوريا للغاية في هذا الصدد، ومن المهم توفير سلام وأمان لأشخاص على مدار أكثر من ٦ أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر، وأننا نقدر المساعدات التي قدمتموها لنا وهذه هي احد أهداف زياراتي لمصر ودورها المساعد على مدى الأسابيع الماضية".

وجه رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.

وأكمل رئيس الوزراء البلجيكي، “أنهم كانوا يتحدثون عن وقف إطلاق النار واليوم وأخيرا قد تحقق هذا وسيفرج عن ١٣ من الرهائن اليوم، وهذه أخبار سارة ولكننا بحاجه الى إطلاق سراح المزيد”.