لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنيه استعدادا للمواجهة الأفريقية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستمرت الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، وأدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.



وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني فيمران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولةالأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.