بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

حرصت منة محمد، زوجة هشام ربيع الأولى، على عمل فوتو سيشن جديدة تجمعها بزوجها هشام ربيع احتفالا بطلاقه من المطربة بوسي.

ونشرت منة مجموعة من الصور عبر حساباتها الخاصة التي تجمعها بهشام ربيع على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وهو ما جعل البعض يظن أن الغرض من نشر الصور في هذا التوقيت هو مضايقة بوسي والتي انفصلت عن زوجها بعد خروجه من الحبس.

وفي أول رد فعل من بوسي تجاهلت الصور واحتفلت بعيد ميلاد احد اصدقائها وشاركت صورا معها على مواقع التواصل الإجتماعي.





أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.



انفصال بوسي وهشام ربيع

وأوضح رجل الأعمال هشام ربيع، أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من جانبه لافتتاح عدد من فروع تصفيف الشعر في شتى محافظات الجمهورية، وستشهد انطلاقة جديدة لسلسلة فروعه، مؤكدا أنه يركز حاليا على عيش حياة هادئة ومستقرة مع زوجته أم أولاده التي يكن لها كل احترام وتقدير.

جاء ذلك بعد أقل من عام ونصف على إقامة حفل زفاف بوسي وهشام ربيع في مايو 2022 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.