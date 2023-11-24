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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

27 ألف مدني إسرئيلي.. سي إن إن تحرّف تصريحات السيسي بشأن ضحايا الحرب|شاهد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعمل مصر خلال الفترة الحالية على إحراز تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، وتثبيت الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في الـ 7.00 صباح اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تأتي الجهود المصرية بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية ووقف مخططات تصفيتها عبر تهجير أهالي قطاع غزة، ووقف المعاناة على الشعب الفلسطيني.

وفي إطار هذه الجهود، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلسة مباحثات مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، ومؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، حيث أكد الرئيس السيسي أن عملية دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أمر خطير، ولن تسمح به مصر أو تقبله، مؤكدا أن تناول في المباحثات، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والإجراءات التي يتم التحرك تجاهها بفاعلية أكثر.

تثبيت الهدنة وزيادة أيامها

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لزيادة أيام الهدنة، وتسليم عدد أكبر من الرهائن والأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات، لإعاشة 2.3 مليون إنسان من المياه والمواد الغذائية والطبية، بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة وأن هناك أناس يعانون في القطاع في ظل عدم وجود مياة شرب صالحة وأغذية ومواد طبية، واستمرار القصف الذي أدى لسقوط 15 ألف قتيل من المدنيين، بينهم 60% إلى 70% من النساء والأطفال.

السيسي لـ بادين: مصر لن تسمح بعمليات التهجير القسري للفلسطينيين

السيسي: يجب على المجتمع الدولى التحرك بشكل مختلف لتنفيذ حل الدولتين

وأكد السيسي، على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات تكفي لإعاشة المدنيين في قطاع غزة، وتم التطرق في المباحثات على أهمية وجود مناطق آمنة وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، وليس جنوبه فقط، للسماح لمن فقدوا منازلهم بعد تدمير ما بين 40 إفى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 إلى 80 ألف منزل تضررت بشكل أو آخر.

وأشار إلى أنه خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد على خطورة الموقف وهو ما أكده الرئيس بايدن وأنه لن يسمح بالتهجير القسري خارج القطاع، وشدد الرئيس السيسي، على أنه تم التأكيد على هذه النقطة في مصر وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر استقبلت حوالي 9 ملايين لاجئ من سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، وبلادهم موجودة ولكن الأمر بالنسبة لقطاع غزة مختلف تماما وهناك توافق دولي حول رفض فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر قدمت ما بين 70% إلى 75% من المساعدات المقدمة للقطاع في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا على أن معبر رفح لم يغلق ولن يغلق، للسماح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى ورعاياهم من 30 دولة.

سقوط 27 ألف مدني فلسطيني

وأكد الرئيس السيسي، أن إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفذت خلال 30 سنة ولم تحقق الكثير، مشيرا إلى أن الـ 5 الجولات الماضية من الصراع، سقط فيها 27 ألف مدني فلسطيني.

من ناحية أخرى، زعمت شبكة سي إن إن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال بأن جولات الصراع الخمسة بين الفلسطينيين والإسرائيلين سقط منها 27 ألف مدني إسرائيلي، وهو ما لم يقله، فوفقا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع الرئاسة، في الدقيقة الـ7.30 أكد الرئيس السيسي، أن الصراع بين إسرائيل وفلسطينين أسقط 27 ألف مدني فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال. 

 

فيديو المؤتمر الصحفي:

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إنه يجب البدء في التفكير في حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي العمل لقيام دولة فلسطينية، فيما أكد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي، أن "وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو الهدف النهائي، وأنه سيتوجه هو ونظيره الإسباني في وقت لاحق، الجمعة، إلى معبر رفح البري".

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