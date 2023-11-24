نشرة الحوادث| مأساة ضحية عين شمس وابنه.. وتطور خطير في حادث شارع احمد عرابي

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة تضمنت:

مرات اخويا بتغير من مراتي وأولادي.. بينهم خلافات من 20 سنة وكنت بقول خناقات حريم بلاش اتدخل بينهم بس سنين الغل والغيرة انتهت بكارثة لما ابني راح امام عيني".. بهذه الكلمات بدأ جودة يروي تفاصيل جريمة الغدر التي مزق فيها شقيقه وابنائه جسده وخطفوا روح ابنه الشاب التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "مشاجرة عين شمس".

بعد عدة ساعات من البحث وإرسال المأموريات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع احمد عرابي.

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الزعم بتعدى أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات.