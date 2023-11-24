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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| مأساة ضحية عين شمس وابنه.. وتطور خطير في حادث شارع احمد عرابي

صدى البلد

نشر قسم الحوادث خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار والتقارير الهامة تضمنت:

 

خناقة حريم تنتهي بكارثة.. ضحية عين شمس: ابني راح أمام عيني وجسمي تشوه

 

مرات اخويا بتغير من مراتي وأولادي.. بينهم خلافات من 20 سنة وكنت بقول خناقات حريم بلاش اتدخل بينهم بس سنين الغل والغيرة انتهت بكارثة لما ابني راح امام عيني".. بهذه الكلمات بدأ جودة يروي تفاصيل جريمة الغدر التي مزق فيها شقيقه وابنائه جسده وخطفوا روح ابنه الشاب التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "مشاجرة عين شمس".

 

تطورات حادث سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

 

بعد عدة ساعات من البحث وإرسال المأموريات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في سقوط جزء من كوبري المشاة في شارع احمد عرابي.

 

الوطنية للانتخابات تطلق قاعدة بيانات مراكز الاقتراع عبر موقعها الرسمي

 

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إطلاق قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg  ، بعد إجراء أعمال التحديث والتعديل اللازمة، وذلك إثر الانتهاء من تحقيق كافة شكاوى المواطنين الواردة طيلة الفترة الماضية وإزالة أسبابها.

 

شرطي يتعدى علي مواطن داخل مستشفي بالقاهرة.. أعرف الحقيقة

 

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الزعم بتعدى أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات. 

خناقة حريم ضحية عين شمس شارع احمد عرابي حادث شارع احمد عرابي

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