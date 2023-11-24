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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة مازيمبي

صدى البلد

 

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - كريم حافظ

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - أحمد فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

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