عقد قران المطربة نهال نبيل بحضور الأهل والأصدقاء

احتفلت المطربة نهال نبيل، اليوم الجمعة 24 نوفمبر، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في إحدى الفلل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بحضور الأهل والأصدقاء.

وكان أبرز الحضور عقد قران نهال نبيل، على عريسها مروان فادي، شقيقها، الموزع الموسيقي خالد نبيل، الذي كان وكيلاً لها فى عقد القران.

أعمال نهال نبيل

في شهر مارس الماضي، طرحت الفنانة نهال نبيل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “بيعدل مزاجي” وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “بيعدل مزاجي” كلمات مصطفى مالك، وألحان نهال نبيل، وتوزيع موسيقي ومكس وماستر خالد نبيل، والفيديو كليب من إخراج نهال نبيل.



كانت نهال نبيل، قد طرحت مؤخراً أغنيتها التي تحمل اسم “شاي زردة”، وهي كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق.

يذكر أن محطة “نجوم إف إم” نشرت فيديو كليب الأغنية الرسمية لفيلم الكاهن عبر قناتها على يوتيوب.

أغنية فيلم الكاهن من غناء نهال نبيل والرابر محمود عزب موكا، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع خالد نبيل، وكلمات صابر كمال.

فيلم الكاهن بطولة إياد نصار، درة ، فتحي عبد الوهاب، حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان ونخبة من نجوم الوطن العربي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وإنتاج زكي حسنين.

عقد قران نهال نبيل

عقد قران نهال نبيل

عقد قران نهال نبيل