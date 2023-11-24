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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية القطرية تكشف عن مفاجأة بشأن تبادل الأسرى

التايلانديين المفرج
التايلانديين المفرج عنهم

أكد ماجد محمد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الصليب الأحمر تسلم 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة بما يتضمن عدد المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية.

وأشار عبر منصة "X" الي انه تم الإفراج عن عدد من المواطنين التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة، وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر إلى خارج القطاع حاليا.

وبين عبر منصة "X" أن المفرج عنهم يضم ١٣ من الجنسية الإسرائيلية بعضهم من مزدوجي الجنسية، بالإضافة إلى ١٠ مواطنين تايلنديين ومواطن فلبيني.

وأوضح انه سيتم الإفراج عن ٣٩ من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من الاتفاق

جانب من التغريدة 

وكان مصدر مقرب من "حماس" أوضح أنّ عدداً إضافياً من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من الحركة".

وكان رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين قد كتب في منشور على موقع "اكس": "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 محتجزاً تايلانديا".

وأشار الى أن مسؤولي السفارة "في طريقهم لتسلّمهم"، مؤكدا أن كشف أسمائهم سيتم في وقت لاحق.


فيما اكدت السلطات التايلاندية أن 25 شخصا من رعاياها كانوا ضمن الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من (أكتوبر) ونقلوا الى قطاع غزة.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي نيتسان تشين أن الأسرى التايلانديين الـ12 الذين قررت "حماس" إطلاق سراحهم سيتم نقلهم إلى مستشفى أساف هروفيه جنوب شرق تل أبيب

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