استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

هند صبري .. مع مرور 46 يومًا على حصار إسرائيل لقطاع غزة، يظهر العالم أمام واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في الوقت الحالي.

وفي خطوة مفاجئة ومؤثرة، أعلنت الممثلة التونسية الشهيرة هند صبري، عن استقالتها من دورها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

تجويع غزة واستقالة هند صبري

وفي بيان نشرته عبر حسابها في “X”، كشفت هند صبري عن تجاربها الشخصية خلال هذا الحصار القاسي.

وأكدت أنها شعرت بالعجز مع زملائها في برنامج الأغذية العالمي، حيث لم يكونوا قادرين على تقديم المساعدة الكاملة للمحاصرين في غزة، خاصة الأطفال والأسر المتضررة.

ولمتابعة المزيد حول أسباب استقالة هندي صبري كدورها كسفيرة للنوايا الحسنة، تابع الفيديو جراف التالي: