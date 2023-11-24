القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في غزة| فيديو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في قطاع غزة، وتسليمهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وبحسب المعلن، فإن الهدنة الإنسانية في غزة، تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، فضلا عن توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وتنفذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، بدأت اليوم، وجرى تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين، مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.