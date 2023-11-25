ريلمي تعلن الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها الرائد Realme GT5 Pro

أعلنت شركة ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المميز Realme GT5 Pro من الفئة الرائدة، وستكشف الشركة عن الهاتف في 7 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف الأندرويد لما سيحصل عليه من إمكانات كبيرة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريلمي Realme GT5 Pro سيحصل على واحد من أفضل معالجات هواتف الأندرويد وهو Snapdragon 8 Gen 3 SoC من الجيل الثالث من شركة كوالكوم الأمريكية.

وقالت الشركة أن هاتفها Realme GT5 Pro سيقدم “سيمفونية من تفوق المعالجات والصور المثالية للبكسل”، مع مستشعر مميز Sony IMX890 من شركة سوني للكاميرا المقربة.

وسيحصل هاتف ريلمي Realme GT5 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل يشاع أنها ستتميز بمستشعر Sony IMX966 جديد بحجم 1 / 1.4 بوصة وسيتم ربطها بوحدة تليفوتوجرافي بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX890، والتي ستوفر تكبير بصري 2.7 مرات وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

ودخلت شركة ريلمي في شراكة مع ArcSoft لتطوير قدرات التصوير الخاصة بالهاتف ، وساعدت شركة البرمجيات في الإدراك الدلالي، وتحسين جودة الصورة، والإضاءة الحسابية للسماح للمستخدمين "بالاستمتاع بتجربة تصوير ممتازة وأكثر استرخاءً ".