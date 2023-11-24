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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2009 يتعادل مع فيوتشر في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه مع فيوتشر، بهدف لمثله، قبل أن يخسر بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

افتتح سيف كريم التسجيل للأهلي وأدرك فيوتشر هدف التعادل، وتمكن الحارس رجب أحمد من التصدي لركلة جزاء ليحافظ على نتيجة التعادل، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها فيوتشر لصالحه.

وبدأ «أهلي 2009» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رجب أحمد رجب.

الدفاع: عمر حجاج - محمد حمدي قمر - محمد عماد - مصطفى فرج.

الوسط: سيف كريم - عمر عبد الرحيم - عبد العزيز خالد - علي سامح - محمد أيمن.

الهجوم: خالد يحيى.

وشارك شوقي السعيد بدلًا من سيف كريم، وعمر سامح بدلًا من محمد أيمن، ومحمد إبراهيم بدلًا من علي سامح، ومحمد طارق بدلًا من مصطفى فرج.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2009» رصيده إلى ٢٥ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وخسر «أهلي 2009» أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، وتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١ وفاز بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع فيوتشر ١ - ١ وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

النادي الأهلي فريق الناشئين فيوتشر بطولة الجمهورية الأهلى

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