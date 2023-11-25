فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر رئس نادي سموحة صحة الصفقة عن تبادلية بين سموحة والمصري بانتقال مروان حمدي لسموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر :"لا صحة علي الاطلاق لوجود صفقة تبادلية بين سموحة والمصري بانتقال مروان حمدي لسموحة وحسام حسن للمصري".

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ٤ عروض مقدمة للنجم مروان حمدي لاعب المنتخب القومي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"مروان حمدي لاعب المصري ولاعب المنتخب القومي ، شهد صعوده ونجوميته وانضمامه للمنتخب القومي اثناء وجودة في سموحة ، لم ندخل طرف في شرائه أو استعارته من المصري، تسعي ٤ أندية مصرية ليس بينها الأهلي للحصول علي خدماته بعد ان قرر المصري عرضة للبيع".