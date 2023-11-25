عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

مروان حمدي
مروان حمدي

كشف المهندس فرج عامر رئس  نادي سموحة صحة الصفقة عن تبادلية بين سموحة والمصري بانتقال مروان حمدي لسموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر :"لا صحة علي الاطلاق  لوجود صفقة تبادلية بين سموحة والمصري بانتقال مروان حمدي لسموحة وحسام حسن للمصري".

 

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن ٤ عروض مقدمة للنجم مروان حمدي لاعب المنتخب القومي عبر صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر:"مروان حمدي لاعب المصري ولاعب المنتخب القومي ، شهد صعوده ونجوميته وانضمامه للمنتخب القومي اثناء وجودة في سموحة ، لم ندخل طرف في شرائه أو استعارته من المصري، تسعي ٤ أندية  مصرية ليس بينها الأهلي  للحصول علي خدماته بعد ان قرر المصري عرضة للبيع".

فرج عامر سموحة المصري مروان حمدي حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استمرار إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

بايدن: هناك فرصة حقيقة لتمديد الهدنة في غزة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال مروان حمدي لـ سموحة.. تفاصيل

يحيي راشد: مشروع العائلة المقدسة سيجذب أكثر من 30 مليون سائح لمصر|فيديو

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ