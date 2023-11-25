هل يمكن لـ20 دقيقة من التمارين إزالة أثر نقص النوم؟

لا يمكن لـ 20 دقيقة من التمارين أن تزيل تمامًا آثار نقص النوم على النظر، ولكنها قد تساعد في تحسين الحالة العامة للجسم والعقل بعد قلة النوم، مما يمكن أن يؤثر إيجابًا على الاستجابة البصرية بحسب ما نشره موقع هيلثي :

هل يمكن ل20 دقيقة من التمارين تزيل أثر نقص النوم في لمح البصر

النوم الجيد والكافي له أهمية كبيرة لصحة العين ووظائف الرؤية. قلة النوم قد تؤدي إلى تعب العينين، عدم وضوح الرؤية وصعوبة التركيز. وعلى الرغم من أن التمارين الرياضية يمكن أن تساعد على تنشيط الجسم والعقل، إلا أنها لا تعوض الحاجة إلى نوم جيد ومنتظم لتعزيز صحة العين.

إذا كنت تعاني من نقص النوم المستمر وتشعر بتأثيره على رؤيتك، فمن الأفضل أن تركز على تحسين نوعية نومك بشكل عام. قد تساعد الإجراءات التالية:

تحديد ساعة نوم منتظمة: حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا لإعداد الجسم لنمط منتظم.

إنشاء بيئة نوم مريحة: تأكد من أن غرفة النوم هادئة ومظلمة ومناسبة للراحة.

ممارسة الرياضة بانتظام: قد يساعد النشاط البدني المنتظم في تحسين نوعية النوم.

الابتعاد عن المنبهات قبل النوم: حاول تقليل التعرض للشاشات الساطعة والأنشطة المحفِّزة قبل النوم.

الحصول على تغذية صحية: تناول وجبات صحية ومتوازنة قد يسهم في تعزيز نوعية النوم.

إذا استمرت مشكلة نقص النوم وتأثيرها على رؤيتك، فمن الأفضل استشارة طبيب العيون لتقييم الحالة وتقديم النصائح والعلاج المناسب.