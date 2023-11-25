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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البلعوطي أقرب المرشحين لخلافة صبحي في الزمالك.. إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن تواجد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عبدالعزيز البلعوطي، ضمن قائمة اهتمامات نادي الزمالك في يناير المقبل.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "نادي الزمالك استقر علي تدعيم مركزي حراسة المرمي وخط الوسط خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

وتابع : "أولويات صفقات الزمالك خلال يناير المقبل في حال نجح في فك أزمة إيقاف القيد، هي التعاقد مع حارس مرمى جديد".

وأضاف : "هذا القرار بسبب عرض محمد صبحي للبيع، على خلفية أزمة مغادرته لمعسكر الزمالك قبل مباراة زد إف سي بالجولة السادسة من دوري NILE، والتي خسرها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف".

واستهل : "عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى إنبي، من أبرز أسماء حراس المرمى المرشحين للانضمام إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة".

واتم : "بجانب الأولوية في صفقات الزمالك حال حل أزمة إيقاف القيد، هي التعاقد مع لاعب وسط، خاصًة وأن هدا المركز يُعاني من نقص شديد بصفوف الفريق".

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