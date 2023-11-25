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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

حملة معا ضد العنف
حملة معا ضد العنف ضد المرأة

 

انطلقت حملة لمناهضة العنف ضد المرأة،   بمحافظة شمال سيناء تحت عنوان "معًا ضد العنف ضد المرأة" لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.


وقالت هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، حيث تأتى في إطار الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دولياً، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.


أضافت أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم وجامعة العريش ومركز الاعلام والإذاعة المحلية.

العنف النفسي :


أشارت الي أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية. 
لفتت الي أنه يحب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما. 


أقيمت الفاعليات في قاعة المؤتمرات في مركز الاعلام بالعريش، فيما أقيم على هامش الفاعليات حفل فني غنائي لكورال أطفال قصر ثقافة العريش.

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