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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جمال السعيد رئيسًا شرفيًا لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها

د. جمال السعيد رئيسا
د. جمال السعيد رئيسا شرفيًا لنادى أعضاء هيئة التدريس ببنها

أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ياقوت السنوسي، الموافقة بالإجماع على اختيار الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وعضو مجلس النواب، رئيساً شرفيًا لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها.

ووجه مجلس إدارة النادي الشكر للدكتور جمال السعيد على قبوله الرئاسة الشرفية، وكذلك تقديمه الدعم المستمر للنادي سعيًا لتحقيق آمال وتطلعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يشار إلى أن "السعيد" شغل منصب رئيس جامعة بنها في مارس 2019 بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيينه رئيسا لجامعة بنها، حتى بلوغه السن القانونية.

وقد استمر "السعيد" في منصبه على مدار 22 شهرا، حينما أصدر السيد الرئيس قرارًا بتعيينه عضو بمجلس النواب في يناير 2021.

وأكدت جامعة بنها، في بيان سابق آنذاك، بمناسبة صدور قرار التعيين بمجلس النواب، أن الدكتور جمال السعيد حقق خلال رئاسته للجامعة إنجازات ملموسة فى مختلف القطاعات، بجانب ترسيخه ثقافة العمل بروح الفريق، وثقافة المؤسسة داخل إدارة الجامعة والكليات. 

كما نجح "السعيد" في إنجاز العديد من المشروعات والملفات المهمة داخل الجامعة، ومن بينها إنهاء وتشغيل المنشآت الجديدة بالعبور، وبدء إنشاء الجامعة الأهلية، والمستشفى التخصصي الجديد، واستكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

كما حققت الجامعة، في فترة رئاسته، تقدمًا ملموسًا في التصنيفات الدولية والمشروعات البحثية وربطها بالصناعة واحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية والوصول إلى نظام إداري كفء وفعال قادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

يذكر أن الدكتور جمال السعيد حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية، وماجستير في الهندسة المدنية، ودكتوراة في الهندسة المدنية، وجامعة عين شمس وجامعة تكساس إيه آند أم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان يشغل منصب أستاذا بكلية الهندسة بشبرا، وعضوا فى مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات فى يونيو 2020، وعضوا بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى أكتوبر 2020. 

كما شغل العديد من المسئوليات العامة والإدارية خارج الجامعة، منها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري – وزارة النقل وعضو مجلس إدارة شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد.

كما شغل السعيد أيضا مهام كخبير هندسى لعدد من المؤسسات والبنوك والهيئات العامة والخاصة.

كما شغل عضوية جمعية المهندسين المصرية وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الدولية بجمعية المهندسين المدنيين الأمريكية، ومنسق جامعة بنها مع وزارة الموارد المائية لشئون التعاون مع الجامعات، وعضو مجلس كلية الهندسة بشبرا وعضو لجنة انتخابات لجنة الإشراف على انتخابات كلية الهندسة بشبرا، وكذلك عضو لجنة محكمين للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمى لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للاشغال العامة والموارد المائية.

وشارك الدكتور جمال السعيد في أعمال التصميمات الهندسية والإشراف على التنفيذ لأكثر من 365 مشروعا.

وتتنوع المشروعات ما بين مبانٍ سكنية وإدارية ومنشآت تعليمية وخدمية وموانئ إنشاءات بحرية وقرى سياحية ومشروعات بنية أساسية وخدمية.

كما شارك "السعيد" في العديد من الدراسات والأبحاث العملية في مجال هندسة الأشغال العامة والموارد والإنشاءات المائية، وله أكثر من 75 مؤلفا علميا وأبحاث وكتب منشورة في دوريات ودور نشر ومؤتمرات علمية محلية وعالمية، بالإضافة إلى الاشتراك في الإشراف على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه بمصر والخارج.

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