عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يكرم الفائزين في مسابقة آدم حنين للرسم والنحت

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

كرم  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم  الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022/2023 م ، بحضور الدكتور السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر .

تنشر لأول مرة| وثيقة تاريخية نادرة تكشف قانون إنشاء كلية الطب بجامعة طنطا


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.

كما قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، كما قدم لكل من السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، وخالد حسن، الموجه العام السابق، وجميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، ومحمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية، والذي تسلم شهادة التقدير للطالب محمود ياسر محمود.

أستاذ علاقات دولية: مأساة الأسرى مستمرة منذ الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، وقدم التهنئة أيضاً لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

IMG-20231125-WA0017
IMG-20231125-WA0017
IMG-20231125-WA0016
IMG-20231125-WA0016
IMG-20231125-WA0015
IMG-20231125-WA0015
IMG-20231125-WA0013
IMG-20231125-WA0013
IMG-20231125-WA0014
IMG-20231125-WA0014
IMG-20231125-WA0012
IMG-20231125-WA0012
التعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم بالغربية الأستاذ الدكتور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الطلاب الفائزين الضفة الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

موضوعات متعلقة

تنشر لأول مرة| وثيقة تاريخية نادرة تكشف قانون إنشاء كلية الطب بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

الصفقة فشلت.. رئيس اتحاد جدة يعلق على رفض انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

منتدى شباب العالم يطلق مبادرة إنسانية لحماية المدنيين في مناطق النزاع

هيئة الدواء تحذر من تغير نتيجة تحليل المخدرات بسبب التداخل مع أدوية البرد

عفت بركات لـ«صدى البلد»:يعقوب الشاروني من أهم أربعة مؤلفين للطفل على مستوى العالم

خدوا حذركم صباحا| الأرصاد: طقس الـ72 ساعة المقبلة يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة

دعا لتهجير الشعب.. بيان عاجل من فلسطين بشأن التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

تحذير عاجل| 5 علامات تحدث أثناء النوم تشير إلى النوبة القلبية

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

فيديو

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

استقالة هزت العالم| هند صبري تحرج الغرب بسبب فلسطين.. ماذا قالت؟ فيديوجراف

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

صدمة.. حمو بيكا يتسبب فى كارثة لعازف فرقته بعد حلاقة شعره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ