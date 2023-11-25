وكيل التعليم بالغربية يكرم الفائزين في مسابقة آدم حنين للرسم والنحت

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022/2023 م ، بحضور الدكتور السيد العراقى ، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر .



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين.

كما قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، كما قدم لكل من السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، وخالد حسن، الموجه العام السابق، وجميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، ومحمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية، والذي تسلم شهادة التقدير للطالب محمود ياسر محمود.

كما قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، وقدم التهنئة أيضاً لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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