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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعا لتهجير الشعب.. بيان عاجل من فلسطين بشأن التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي

البرلماني الهولندي
البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، التصريحات التحريضية العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي خيرت فيلدرز، وأنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيا لتهجير الشعب الفلسطيني، وحل مشكلته على حساب الأردن.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صدر اليوم، السبت، هذه التصريحات “دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلا سافرا في شئونه ومصيره”.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.

وطالبت الخارجية الحكومة الهولندية بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.

وكان حزب الحرية اليميني المتطرف المناهض للإسلام بزعامة "خيرت فيلدرز" فاز في وفت سابق، بالانتخابات التشريعية في هولندا.

ويشتهر فيلدرز بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين، حيث يدعو حزبه إلى مكافحة الهجرة عبر إعادة مراقبة الحدود الهولندية واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

الخارجية الفلسطينية فلسطين التصريحات التحريضية الشعب الفلسطيني عنصرية البرلماني الهولندي

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دعا لتهجير الشعب.. بيان عاجل من فلسطين بشأن التصريحات العنصرية لبرلماني هولندي


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