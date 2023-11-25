سقوط 3 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات امن "المنيا، أسوان، الأقصر"

تمكنت الحملات من ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 111 حكم قضائى.

كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 61 حكم قضائى.

ونجحت الحملات فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 10 أحكام قضائية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.