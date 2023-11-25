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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق التريلا المتسبب في سقوط كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس السائق المتسبب في سقوط كوبري المشاة في شارع احمد عرابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال والتسبب في سقوط الكوبري بعد اصطدام مقطورة سيارته به.

وأوضحت التحقيقات أن سيارة نقل كانت محملة بالأسفلت، وعقب تفريغ حمولة السيارة انطلق السائق باتجاه شارع السودان وترك "القلاب" مفتوحا؛ وأثناء مروره من أسفل الكوبري اصطدم القلاب بجسم الكوبري فانفصل جزء منه وظل الجزء الآخر معلقًا.

وكشفت التحقيقات أن السائق ترك السيارة وفر هاربا عقب حدوث الانهيار.

وانُتدبت النيابة لجنة فنية للمعاينة وحصر الأضرار، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

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تطورات حادث سقوط كوبري مشاة في شارع أحمد عرابي

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ونش عملاق.. لحظة رفع كوبري مشاة شارع أحمد عرابي| صور

وألقت قوات الشرطة القبض على سائق سيارة نقل تسبب في سقوط جزئي لجسم كوبري مشاة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، الخميس.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة العميد أحمد الدسوقي إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزئي لكوبري مشاة بشارع أحمد عرابي.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الحادث إثر اصطدام سيارة نقل بجسم الكوبري ما أسفر عن سقوطه جزئيًا وتوقف حركة المرور.

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