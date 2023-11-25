التنمية المحلية تعلن تنفيذ 6 دورات بمركز سقارة يستفيد منها 188 متدرباً

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في أسبوعه السادس عشر من خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2023/2024، الذى ينطلق غداً الأحد ، عدد 6 دورات تدريبية.

وتشمل الدورات، تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعقد في مقر الأكاديمية ويستفيد من دورات الأسبوع السادس عشر ١٨٨ متدرب.

يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الادارى ، وهو دور أصيل مكلفة به وزارة التنمية المحلية فى المحليات ، وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه من خلال ذراعها التدريبي في سقارة بالتعاون مع باقي الشركاء والجهات المعنية بالدولة وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 ، و بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية جميع الموضوعات المهمة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها ، ينفذ المركز في أسبوعه السادس عشر دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستتناول التعريف بمفاهيم الأداء المتميز، وكيفية إدارة الأداء وتقويمه وأساليب التقويم، والقيادة وأثرها على رفع مستوى الآداء، والمهارات اللازمة للقائد لتقويم الأداء بفاعلية، وآليات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ( إدارة المواهب واكتشاف القدرات )، ومنظومة الجدارات والتحفيز، والتدريب وأساليب تنمية الموارد البشرية لرفع مستوى الأداء، بالاضافة الى ورشة عمل تطبيقية على تنفيذه، وكيفية تطوير الأداء وفقا لنتائج التقويم.