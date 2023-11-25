كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

يحتفل اليوم المخرج أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت بعقد قرانه على لمى الشواربى لاعبة يد الكرة النسائية بالنادى الأهلى اليوم وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى.

ويقيم أحمد ثروت عقد قرانه بعد تعافيه من أزمته الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عن زوجة أحمد ثروت وقصة معاناته مع المرض حتى وصل الى حفل الزفاف والذى حضره عدد من النجوم منهم تامر حسنى.

من هى لمى الشواربى خطيبة أحمد ثروت

لمى الشواربى تبلغ من العمر 27 عاما وهى لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى وهى كابتن منتخب مصر لليد نساء.

طالبت لمى الشواربى بضرورة وجود وجود منتخب أول للسيدات وتشكيل منتخب لكرة اليد.

احتفلت لمى الشواربى بخطوبتها على أحمد ثروت فى عام 2022 حيث حكى أحمد ثروت قصة ارتباطه بها فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى حيث كان يعرفها من خلال عمل جمع بينهما وتكررت المقابلات سويا حتى التقى والدها بأسرة محمد ثروت وهنا طلب أحمد ثروت من أبيه أن يفاتح أسرة لمى فى خطوبتها وذات يوم ذهب أحمد ثروت إلى والدها وكان يلعب الطاولة قال له “تزوجنى لمى واخسر لك دور طاولة”.

رحلة مرض أحمد ثروت

كانت حريصة لمى الشواربى على التواجد بجوار خطيبها أحمد ثروت والذى كشف عن تفاصيل مرضه، وذلك خلال استضافته فى إحدى الحلقات التليفزيونية، بعد أن بدأ رحلته فى التماثل للشفاء.

المرض الذى أصيب به أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، مرض نادر لدرجة أنه يصيب شخصا واحدا من كل 100 مليون شخص.

وقال أحمد ثروت إنه مرض مناعي سريع الانتشار فى الجسم، وفور شعوره بتعب انتقل للمستشفى سريعا وبعد الفحوصات تقرر بقاءه داخلها.

وعن العلاج، قال نجل محمد ثروت: "خدت 60 حقنة فى 5 أيام فقط بمعدل 12 حقنة كل يوم، طول الحقنة حوالى 30 سم".

وعن الألم الذي كان يشعر به قال: “كانت فيه حرب مناعية داخل جسمى، وكنت شبه فاقد للرؤية والحركة”.

وقال أحمد ثروت عن بداية شعوره بالتعب: "فجأة وأنا فى الشغل كحيت دم وقولت لخطيبتى يلا نمشى".

وأشار أحمد ثروت، إلى أنه خلال ذلك الوقت كان يشعر بعدم اتزان أثناء المشى، معقبا: "مكنش فيه اتزان، وكنت حاسس إنى ماشى على إسفنج وليس أرضا صلبة".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تماما خلال 30 دقيقة وعينى قفلت".

تفاصيل رحلة العلاج

تحدث أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، عن تفاصيل رحلته للعلاج بألمانيا من مرضه النادر.

ووصف أحمد ثروت، خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "أون اى"، رحلة علاجه قائلا: "كانت عذاب، وفي ألمانيا رحلة العلاج بدأت بسحب سائل من المخ بدون تخدير".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "عملية سحب السائل من المخ كانت بدون بنج حتى لا تتغير التركيبات الكيميائية للسائل".

عزيمة وإصرار

وأكد أحمد ثروت أنه مع الدعم الكبير من الجميع كان لديه إصرار وعزيمة على تجاوز مرضه، معقبا: "رغم فقدانى التام للحركة كنت برفض حد يساعدنى فى دخول الحمام".

وقال أحمد ثروت: "كنت بزحف على الأرض زى الأطفال وأدخل الحمام، لأن لو سبت حد يساعدنى كانت عزيمتي هتضعف".

أحمد ثروت ولمى الشواربى

أحمد ثروت ولمى الشواربى

أحمد ثروت ولمى الشواربى