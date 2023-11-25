الكاف يعلن حكم مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني في دوري أبطال أفريقيا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة اعلنها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بخصوص حكم مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “كاف يختار الحكم باملاك تسيما لإدارة مباراة بيراميدز ونواذبيو الموريتاني في دوري أبطال افريقيا”.

وانتهت مباراة بيراميدز ومازيمبي، بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فخري لاكاي في تسجيل هدف التقدم للفريق السماوي، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.