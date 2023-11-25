بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

أعلن مطار بريستول عن افتتاح منطقة متعددة الأديان في أحد مواقف السيارات الخاصة به، وذلك في إطار جهوده لتلبية احتياجات جميع المسافرين، متعددي الأديان، وقد تلقى المطار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مظهر المنطقة الجديدة.

استقطب المنشور الذي أعلن عنه مطار بريستول عن افتتاحه للمنطقة متعددة الأديان مئات التعليقات والمشاركات، حيث أعرب العديد من الأشخاص عن شكوكهم بشأن موقع المنطقة، حيث وصفها البعض بأنها تشبه محطة للحافلات أو مكان للتدخين، فيما انتقد آخرون مكانها واعتبروها غير مناسبة للصلاة.

وفي رد فعل مطار بريستول على الانتقادات الموجهة إليه، أكد المطار أنه قام بمشاورات واسعة النطاق واستمع إلى آراء الناس قبل افتتاح المنطقة.

وأوضح أن المنشأة تم تصميمها لتوفير مساحة خاصة للتأمل والصلاة للأشخاص الذين ينتظرون رحيل أحبائهم.

انتقد بعض الناس المنطقة ووصفوها بأنها "مهينة" وغير مناسبة للصلاة، معتبرين أنها ستستخدم بشكل أساسي كمكان للتدخين، وعبّر آخرون عن دعمهم للفكرة، مشيرين إلى أنه يجب أن تكون المنطقة "جافة وآمنة ومرحبة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار المطار إلى وجود منطقة متعددة الأديان أخرى في صالة المغادرة بمبنى المطار، والتي يمكن للمسافرين استخدامها أيضًا.

تسعى إدارة مطار بريستول إلى الاستجابة لاحتياجات متنوعة للمسافرين، وتعتزم متابعة المشاورات والتواصل مع المجتمع لتحسين وتطوير المرافق المتعددة الأديان