مسئول إسرائيلي يكشف حقيقة تمديد الهدنة في قطاع غزة

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم السبت، إنه من غير المرجح أن يتم تمديد الهدنة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى ما بعد مدة الـ 4 أيام، والتي بدأت أمس الجمعة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسئول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، إنه وصف التقارير المتعلقة بتمديد التهدئة المستمرة في غزة بأنها “سخيفة” و”كاذبة”.

وأوضح المسئول للصحيفة العبرية، أنه من غير المرجح أن يتم الانتهاء من أي اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت لأكثر من 4 أيام، قبل أكثر من يوم أو حتى ساعات من الموعد المحدد.

يأتي ذلك بعد حوالي 50 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد حوالي 15 ألف فلسطيني في القطاع بالإضافة إلى إصابة عشرات الآلاف.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وجرى أمس الجمعة تبادل عدد من الأسرى لدى حماس والاحتلال، ومن المنتظر أن تمدد الهدنة مرة أخرى وفقا للتطورات خلال الأيام المقبلة.