سرقوا لوحات أثرية من ضريح.. مصرع عنصرين إجراميين فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصرين إجراميين شديدى الخطورة "بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية " (محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضايا "إستعمال قوة – خطف – مخدرات "، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثرى بالدقهلية بالإشتراك مع آخرين "أمكن ضبط باقى المتهمين وإعادة المسروقات" ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (رشاش – بندقية آلية – طبنجة – 14 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.