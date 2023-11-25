عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصل استاد السلام استعدادا لميدياما الغاني| صور

النادي الأهلي
النادي الأهلي

وصل منذ قليل الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى ملعب السلاموذلك استعدادا لخوض لقاء فريق ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء مع فريق ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.


وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.


أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

405509415_893039995523603_8713074502575429224_n
405509415_893039995523603_8713074502575429224_n
405524473_893040148856921_6155677247985119305_n
405524473_893040148856921_6155677247985119305_n
405547185_893040298856906_113544495303667713_n
405547185_893040298856906_113544495303667713_n
405548731_893040188856917_1740926559346869547_n
405548731_893040188856917_1740926559346869547_n
405581867_893040395523563_6930384245288278969_n
405581867_893040395523563_6930384245288278969_n
405798344_893040908856845_5028418553192244612_n
405798344_893040908856845_5028418553192244612_n
405905418_893040238856912_5224206222005625224_n
405905418_893040238856912_5224206222005625224_n
405905640_893040442190225_3179303944997753636_n
405905640_893040442190225_3179303944997753636_n
405907574_893040458856890_4284275612942747073_n
405907574_893040458856890_4284275612942747073_n
405907591_893040348856901_4662137287925947918_n
405907591_893040348856901_4662137287925947918_n
405924421_893040932190176_4323559929054419145_n
405924421_893040932190176_4323559929054419145_n
405926750_893040122190257_4095582500953811813_n
405926750_893040122190257_4095582500953811813_n
405928726_893040265523576_2507916524340325343_n
405928726_893040265523576_2507916524340325343_n
405961001_893040205523582_2471220015348604516_n
405961001_893040205523582_2471220015348604516_n
405963398_893040938856842_8553203171278729389_n
405963398_893040938856842_8553203171278729389_n
405965267_893040345523568_5093300737098663908_n
405965267_893040345523568_5093300737098663908_n
405965767_893040502190219_2766564470594390751_n
405965767_893040502190219_2766564470594390751_n
405980215_893040902190179_6408322718173724892_n
405980215_893040902190179_6408322718173724892_n
التشكيل الرسمي الأهلى المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر ميدياما الغاني دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

التقديم 3 ديسمبر|الإسكان تطرح «سكن لكل المصريين 3» بالتقسيط على 20 سنة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

حمدى فتحي يتعرض للطرد مع الوكرة في مواجهة العربي بالدوري القطري

نيوكاسل يكتسح تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

أقوى مني .. أول تعليق من جوارديولا بعد اشتباكه مع مهاجم ليفربول

مهاجم مصري على طاولة الأهلي.. واللاعب يضغط على ناديه للانتقال للأحمر

قرار عاجل من مدرب يد الأهلي للاعبين

مدرب ليفربول بعد التعادل مع السيتي: نستحق الفوز.. ونجمنا صنع الفارق

أسيك ميموزا يقتنص تعادلا مثيرا من أنياب سيمبا التنزاني في دوري الأبطال

ليفربول يكسر سلسلة ذهبية لمانشستر سيتي ورقما قياسيا للاعب المنافس| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور سلالات جديدة من الدرن في مصر

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

عودة عاشور وكهربا.. التشكيل الرسمي للأهلي لمواجهة ميدياما الغاني

حقنة بالخطأ.. قرار عاجل بشأن مساعدة صيدلي بـ التبين في القاهرة

دماء على وجبة الإفطار .. خدعه صديقه ليودي بحياته داخل الكافيه

أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان راقي … زوجة أحمد ثروت تخطف الأنظار في زفافها|شاهد

نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بعد افتتاح منطقة متعددة الأديان.. هجوم شديد على مطار بريستول

طريقة عمل حواوشي الدجاج| بأسهل الخطوات

فيديو

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

كابتن منتخب مصر| من هي لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت وقصة ارتباطهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ