ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .



بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28443 طن تشمل : 260 طن كحول و 9057 طن يوريا و 6050 طن رمل و 13076 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57528 طن تشمل : 14234 طن خردة و 11637 طن حديد و 3964 طن فول صويا و 2200 طن بضائع متنوعة و 450 طن زيت و 11033 طن قمح و 14010 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 538 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2311 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 107973 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376048 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3112 شاحنة .