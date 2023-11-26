عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي عن الجودة الإدارية الشاملة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مع الكيانات المختلفة بالجامعة كل وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وأشار المركز إلى أنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط 

ومن هذه الدورات يقدم المركز يوم الثلاثاء المقبل برنامج تدريبي عن الجودة الإدارية الشاملة.

ويتم تنفيذ البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

 

Jobs Education البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس الدكتور عماد ابو الدهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

تحذير عاجل من الأرصاد| الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم بنسبة 50%.. وظواهر جوية متوقعة

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين وسقوط 4 شهداء

هتصحى للفجر بدون منبه .. عليك بهذا الفعل قبل نومك

شكاوى من شاشة هاتف Google Pixel 8 Pro.. وجوجل تؤكد المشكلة

تفوق على الجميع| اشتريه وأنت مطمئن.. أفضل موبايل فلاجشيب في 2023

سعر عيار 21 اليوم 26-11-2023

أمير عزمي: هناك لاعبون بدوري المحترفين أفضل من الممتاز.. وهذا عتابي على فيتوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشق هذا النوع من الرجال.. إطلالات اثارت الجدل لرانيا يوسف

10 صور من حفل زفاف لاعبة يد الأهلي ونجل محمد ثروت

50 مليون دولار ..عقد قران يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

بعد رحلة المرض.. أول صور من حفل زفاف ابن محمد ثروت

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ