أستاذ طرق يكشف سببين لـ سقوط كوبري مشاة شارع أحمد عرابي

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلة الهندسة جامعة عين شمس، على تكرار مشاهد حوادث سقوط "كباري المشاة"، مؤكدًا أن من ضمن أسباب سقوط هذه الكباري؛ هو عيب في السلوك لسائقي السيارات، .

وأشار "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه عند تصميم الكباري؛ يكون هناك ما يعرف بـ الخلوص الرأسي، وفقًا للكود والمواصفات المصرية والعالمية، والذي يتراوح بين 4 إلى 5.5 متر للطرق السريعة.

وأوضح أنه يتم العمل على الخلوص الرأسي المرتفع؛ تحسبًا أن يكون هناك ارتفاعا زائدا لحمولة سيارات النقل، لافا إلى أن الكود لا يصمم على فكرة “السلوك السيء”.

سقوط كوبر مشاه شارع أحمد عرابي

ونوه بأن "العيب لم يكن في الكوبري، فهو آمن، وليست به مشكلة، لكن الكوبري في شارع أحمد عرابي تعرض لصدمة وقوة أفقية؛ نتيجة حركة السيارة النقل الكبيرة بالارتفاع المبالغ به، والذي أدى إلى تحريك جسم الكوبري من على الركائز الخرسانية المرتكز عليها.

وأكد حسن مهدي، أن هناك مشكلة في السلوك، ولا يردعها رجال المرور فقط، ولا بد أن يكون هناك تأكدا من الارتفاع، حيث أن جزء نظام النقل الذكي، يمكننا من التعرف على بعض المعلومات، ومنها “الوزن، والتأكد من استخدام الحارة المخصصة له” وهو ما يتم رصده من خلال نظام النقل الذكي.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم وجود حمولة زائدة أو ارتفاع عالٍ أو بروز زائد عن الحمولة المقررة للسيارات النقل.