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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الريدز مع مضيفه مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وهي المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر موقعها الرسمي، فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل فى مباراة مان سيتي ضد ليفربول؛ بعدما تصدر استطلاع رأي الجماهير بحصوله على 32.7% من أصوات المشجعين التي تخطت 50 ألفا.

وتفوق محمد صلاح فى سباق جائزة أفضل لاعب فى مباراة مان سيتي ضد ليفربول، على النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذى حل فى المركز الثاني خلف الفرعون بحصوله على 30.4%، ثم حل ترينت ألكسندر أرنولد فى المركز الثالث بعدما حصل على 26% من أصوات الجماهير.

مان سيتي ضد ليفربول

وشارك النجم المصري محمد صلاح فى المباراة بالكامل، ونجح فى صناعة هدف تعادل ليفربول فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بدأ مانشستر سيتي التسجيل عن طريق نجمه النرويجي إيرلينج هالاند هدف فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، فشل الحارس البرازيلي أليسون فى التصدي لها.

ونجح هالاند فى تسجيل هدفه الـ50 فى الدوري الإنجليزي خلال 48 مباراة، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا فى البريميرليج، متخطيا الرقم القياسي السابق باسم أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق فى 65 مباراة.

وفى الشوط الثاني، نجح ألكسندر أرنولد، فى تسجيل هدف التعادل لفريق الريدز، فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين إيدرسون حارس السيتي، من صناعة محمد صلاح.

وحافظ السيتي، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، وجاء ليفربول خلفه برصيد 28 نقطة. 

محمد صلاح ليفربول الانجليزي ليفربول مانشستر سيتي ملعب الاتحاد

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