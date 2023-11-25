سمير عبد النبي: شركة أبو زعبل من الصروح الوطنية في صناعة الأسمدة

قال المهندس سمير عبد النبي، المدير التنفيذي في شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمياوية، إن شركة أبو زعبل، إحدى الشركات والصروح الوطنية في الصناعة المتخصصة بمجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.



وأضاف سمير عبد النبي، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، أن شركة أبو زعبل تاريخ إنشاؤها رجع إلى سنة 1947 وعمرها الصناعي 76 عاما.



وأوضح المدير التنفيذي بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيمياوية، أن الشركة على مدار الفترة الماضية مرت بعمليات تطوير كبيرة في المكون الصناعي وبدأنا بخط واحد لإنتاج السماد الأحادي بطاقة إنتاجية تصل لـ15 ألف طن في السنة.



وأكد أن الشركة خلال الفترة الماضية وبسبب عمليات التطوير المتواصلة؛ استطاعت مضاعفة إنتاجها وذلك من خلال فتح خطوط إنتاج متعددة.



ولفت المهندس سمير عبد النبي، إلى أن طاقة الشركة وصلت إلى مليون طن في صناعة السماد خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن الشركة أضافت صانع إنتاج حامض الفوسفوريك في مصر، وكانت الأولى من ضمن الشركات في العالم التي تنتج الفوسفوريك.