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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

علامات خطيرة تؤكد التجسس على هاتف الآيفون

علامات خطيرة تؤكد
علامات خطيرة تؤكد التجسس على هاتفك الآيفون

بقدر ما لا يمكننا تصور الحياة بدون هواتفنا الذكية، والتي توفر الكثير من وسائل الراحة، ولكن هناك شيء واحد لن نفوته وهي مشكلات الخصوصية، لاسيما بعد زيادة الهجمات الإلكترونية في الفترة الماضية بشكل مخيف للغاية. 

 

وبحسب تقرير من موقع SheFinds فإنه طالما أنك تمتلك هاتف آيفون فأنت تمتلك جهاز تتبع، وهو أمر محزن ولكنه حقيقي، حيث يكتشف هاتفك الذكي ويخزن مواقعك وجهات اتصالك وعادات التسوق الخاصة بك. 

 

ولكن الأمور تصبح صعبة إذا كنت تشك في أن شخصًا ما قد يتتبع هاتفك الآيفون أو يتجسس عليه، وفي هذه المرحلة، تتذكر فجأة جميع المعلومات الحساسة الموجودة في هاتفك وتريد التصرف بسرعة.

 

وفقًا للتقرير فإن هناك عدد من العلامات الخطيرة التي تؤكد وجود تجسس على هاتفك الآيفون، أو تشير بأن هناك أحدًا ما يتتبع هاتفك ويطلع على البيانات الحساسة الخاصة بك. 

 

التطبيقات المخفية 

من الممكن أن يتحكم شخص ما في هاتفك عبر تطبيقات مخفية، ولكن ليس من الصعب معرفة ما إذا كان لديك تطبيقات على هاتفك لا تعرف عنها شيئًا. 

 

توجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تخزين آيفون، وقم بالتمرير لأسفل لعرض جميع تطبيقاتك، وإذا عثرت على ملف يبدو غير مألوف، فما عليك سوى النقر عليه وحذفه. 

 

الميكروفون والكاميرا
ويضيء مؤشر الخصوصية باللون الأخضر في الجزء العلوي من هاتفك الآيفون عندما يصل أحد التطبيقات إلى الميكروفون أو الكاميرا. 

 

ويمكن أن يشير الضوء البرتقالي الموجود في الأعلى إلى أن شخصًا ما يستخدم الوصول إلى الميكروفون الخاص بك سرًا لتسجيل محادثاتك.  

 

إذا أثارت هذه المؤشرات قلقك بشأن خصوصيتك، فانتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم تمكين وضع التأمين.

 

نفاد البطارية بسرعة شديدة 

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على عمر البطارية لفترة طويلة جدًا، فإن هناك شيئًا مختلفًا عندما يتم تعقب هاتفك، وقد تلاحظ استنزاف البطارية على عكس أي شيء شهده هاتفك من قبل، وقد يكون هذا أحد الدلائل الأولى على وجود شيء خطير. 

 

انتقل إلى الإعدادات ثم  البطارية ثم قم بالتمرير لأسفل وتحقق من استخدام البطارية حسب التطبيق، وستتمكن من معرفة ما إذا كان هناك تطبيق غريب لم تقم بتنزيله ويظهر في قائمة أدوات استنزاف البطارية، إذا كان هناك، حذفه على الفور.

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