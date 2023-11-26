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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

صدى البلد

شهدت الأسعار السيارة نيسان صني موديل 2024 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية في السوق المصري، وتتوفر بـ 4 فئات، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية وأشهرها في السوق المحلي.

 نيسان صني موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية 108 حصان، و134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، ورباعي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، واستهلاك للبنزين بمعدل 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على مكيف هواء، ومنفذ لتوزيع الهواء للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، إلى جانب تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة"، مقود حركة يدعم خصائص التحكم الصوتي.

 

وتقدم فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها سبويلر خلفي- مرايات جانبية كهربائية ، كاميرا خلفية ، زجاج خلفي معتم ، إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، بلوتوث ، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس .

 نيسان صني موديل 2024

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الأولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 547,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 578,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 599,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 613,000 جنيه.

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