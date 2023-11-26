بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني.. قمصان: ثقة كبيرة وضربة بداية قوية

عبَّر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب ميدياما الغاني، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن حصد ثلاث نقاط غالية، وأنهى المباراة بثلاثة أهداف منحته ثقة كبيرة، وضربة بداية قوية بخلاف ما حدث خلال النسخة الماضية من البطولة.

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة قوية وسيطر على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص في الشوط الأول، وهو ما دفع مارسيل كولر المدير الفني لمطالبة اللاعبين بين الشوطين بالهدوء والتركيز، وهو ما تحقق بشكل واقعي.

وأشاد “قمصان” بما قدمه اللاعبون من أداء مميز ومردود بدني ساهم في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ووجه الشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق بشدة، مؤكدًا أن دعمهم يمثل حافزًا قويًّا من أجل تحقيق البطولات.