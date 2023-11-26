بعد رحلة المرض.. أول صور من حفل زفاف ابن محمد ثروت

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور العروس لمى الشواربي، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، التى خطفت الأنظار بإطلالتها في عقد قرانها على المخرج والمطرب أحمد محمد ثروت.

وتميزت لمى باطلالتها الأنيقة والمميزة، واختارت ستايل الفستان بأكمام طويلة وطرحة طويلة، مطرز على الجانبين وفي منطقة الصدر، من تصميم لميس أبو الفتوح، أما المكياج فكان لنسمة منصور، وتصفيف الشعر لمينا خميس.

حضر عقد القران الذي أقيم أمس السبت، عددا كبيرا من النجوم على رأسهم أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والإعلاميتين سهير شلبي وسهير جودة.

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