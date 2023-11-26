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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أسد.. كهربا يحتفل بهدفه أمام ميدياما على طريقته الخاصة

صدى البلد

نشر محمود كهربا صورة جديدة من المباراة بعد تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني.

ونشر كهربا صورة برفقة امام عاشور وعلق برمز الأسد.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

كهربا هدف كهربا اخبار محمود كهربا مباراة ميدياما الغاني

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