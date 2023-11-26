احتفالا بعيد ميلاد زوجها.. هنادي مهنا تشارك جمهورها صَورا جديدة | شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنادي مهنا، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأخضر الفاتح لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنادي مهنا، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وعلقت على الصورة happy birthday Mon coeur

وإليكم صور هنادي مهنا