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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احتفالا بعيد ميلاد زوجها.. هنادي مهنا تشارك جمهورها صَورا جديدة | شاهد

هنادي مهنا
هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

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شراب غريب.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها | شاهد

وتألقت هنادي مهنا، مرتديه بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأخضر الفاتح لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هنادي مهنا، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وعلقت على الصورة happy birthday Mon coeur 

وإليكم صور هنادي مهنا

هنادي هنادي مهنا صور هنادى مهنا احمد خالد صالح زوج هنادي مهنا

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