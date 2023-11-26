إقامة غير شرعية.. تقديرات في إسرائيل تكشف مفاجأة بشأن عدد الأسرى بغزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن التقديرات تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه بعد إعلان حكومة تايلاند أن خمسة من مواطنيها الذين أطلق سراحهم من قبل حركة حماس في الأيام الأخيرة لم يظهروا على القوائم الأصلية للرهائن، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن عدد الأسرى لا يزال أكثر من 200.

وأضافت أن التفسير المحتمل لذلك أن بعض العمال الرهائن في غزة كانوا مقيمين غير شرعيين ولم تعلم إسرائيل بوجودهم.

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق، أن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين اليوم الأحد، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين، أن حماس قدمت لتل أبيب قائمة الدفعة الثالثة التي تتضمن أسماء 13 رهينة في غزة.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن حماس هذه المرة ستطلق سراح مجموعات من نفس البلد، وهناك توقعات بأن القائمة الجديدة ستشمل أيضًا الإفراج عن مواطنين أمريكيين.