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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع حي ثان

صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي العامرية

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

 أعلن حي ثان العامرية عن تنظيم قافلة طبية مجانية اعتبارًا من يوم 28 - 30 نوفمبر الجاري لخدمة الأهالي بمنطقتي " بنجر 4 و 5 " بنطاق الحي ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية .


وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية ، حيث سيتم الكشف علي المواطنين وصرف العلاج مجانا للحالات المستحقة ، فضلا عن التوعية للموضوعات التثقيفية.


وفي سياق متصل ، أكدت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا ، على ضرورة تفعيل ملفات طب الأسرة وتشجيع المواطنين على المتابعة في الوحدة الصحية. 


وأشارت خلال تفقدها وحدة وادي القمر لصحة الأسرة بمنطقة العجمي الطبية إلي أهمية إضافة عيادات تخصصية لتلبية احتياجات المواطنين.


وتابعت وكيلة وزارة الصحة سير العمل بغرفة التطعيمات وعيادات متابعة الأطفال والطوارئ وطب الأسرة وغرفة دمج المبادرات ، وتوافر كافة وسائل تنظيم الأسرة والألبان الصناعية والأدوية الأساسية ، وكذلك سير العمل بوحدات العلاج الطبيعي للأطفال والكبار وعيادة الأسنان والصيدلية.


كما تفقدت سير العمل بالمبنى الملحق بالوحدة و الذي جار حاليا رفع كفاءته وتطويره للاستفادة منه.
 

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