بقدرات استثنائية.. أفضل الهواتف الذكية لعام 2023

يقترب عام 2023 من نهايته، حيث شهد سوق الهواتف الذكية إطلاق المئات من الإصدارات الجديدة على مدار العام، والتي تتمتع جميعها بميزات متطورة سواء كان ذلك معالجًا قويًا، أو جودة كاميرا استثنائية، أو عمر بطارية يدوم طويلا،

لذلك سنوضح لك خلال مقالنا التالي أفضل الهواتف الذكية لعام 2023 من حيث الأداء والتي يمكن شراؤها قبل نهاية العام الجاري.

أفضل الهواتف الذكية لعام 2023

1. أفضل هاتف رائد لعام 2023: سامسونج Galaxy S23 Ultra:

في عالم الهواتف الذكية المتطورة، عادت سامسونج مرة أخرى إلى دائرة الضوء بأحدث عروضها،أبرزها الهاتف الرائد Galaxy S23 Ultra، وهو يعتبر هاتف أندرويد الرائد لعام 2023 نظرًا لأدائه الاستثنائي في جميع المجالات.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 + 12 + 10 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل Galaxy S23 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم Galaxy S23 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

Galaxy S23 Ultra

2. أفضل هاتف آيفون لعام 2023: آبل iPhone 15 Pro Max:

توفر أحدث الإضافات إلى تشكيلة هواتف آيفون iPhone 15 Pro Max و15 Pro، العديد من الميزات الجديرة بالملاحظة، حيث تقدم هيكل مميز مصنوع من التيتانيوم، واستكمالا لذلك، يتميز الجزء الخلفي للهاتف بطبقة زجاجية غير لامعة، إلى جانب الأداء الجبار بفضل معالج آبل الجديد.

وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف iPhone 15 Pro Max، بواسطة معالج آبل الأحدث Apple A17 Bionic، المطور بدقة تصنيع 3 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجيابايت، وبخيارات ذاكرة تخزين داخلية مختلفة تصل إلى 1 تيرابايت.

ويتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة 1290 × 2796 بكسل، مع دعم لتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات، كما تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف iPhone 15 Pro Max، بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر واسع بدقة 48 ميجابكسل يدعم التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوب بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب عدسة بريسكوب بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوى هاتف iPhone 15 Pro Max، على بطارية بقوة 4441 مللى أمبير في الساعة، تدوم لمدة يوم كامل يتم شحنها من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط عبر شاحن USB-C، وتدعم العمل مع الشاحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 وات والشاحن العكسي بقدرة 7.5 وات.

iPhone 15 Pro Max

3. أفضل هاتف ذكي مستدام يعمل بنظام أندرويد: جوجل Pixel 8 Pro:

يمثل هاتف Pixel 8 Pro قمة عروض الهواتف الذكية من جوجل في عام 2023 ويثبت نجاحه الملحوظ، بعيدا بشكل ملحوظ عن سابقه Pixel 7، يتميز الجهاز بتصميم أكثر تطورا، مع أداء خارق بفضب معالج الشركة الجديد Tensor G3، كم ستزوده عملاقة البحث بـ7 سنوات من تحديثات البرامج، مما يوفر عمرًا رائعًا لهذا الهاتف.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية HDR.

يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء، وفقا لمعيار IP68، ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 + 48 + و48 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 10.5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Pixel 8 Pro بواسطة معالج شركة جوجل الأحدث Tensor G3، وهو مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

Pixel 8 Pro

4. أفضل قيمة مقابل المال: سامسونج Galaxy A54:

ميزت سامسونج نفسها مؤخرًا بجودة الأجهزة الجديرة بالثناء ضمن مجموعة Galaxy A، حيث تقدم مجموعة الهواتف الذكية هذه أفضل قيمة استثنائية مقابل المال، ويبرز هاتف Galaxy A54، على وجه الخصوص، باعتباره الهاتف الذكي الرائد الذي يقدم أداء أفضل بسعر منافس.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف سامسونج Galaxy A54، مع شاشة كبيرة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية وتدعم تقنية HDR10+.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A54، بواسطة معالج الشركة من نوع Exynos 1380، والمطور بمعارية 5 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية بدقة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A54، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ولمكالمات الفيديو وصور السيلفي يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكس.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A54، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Galaxy A54

5. أفضل هاتف 5G بسعر مناسب: شاومي Redmi Note 12:

يبرز Redmi Note 12 باعتباره الهاتف الذكي الرائد الذي يعمل بشبكات الجيل الخامس 5G ، بسعر منافس والذي يأتي استمرار لتقليد شاومي المتمثل في تقديم قيمة استثنائية مقابل المال، بناءً على النجاح الذي حققه العام السابق، يحافظ هذا الجهاز الصديق للميزانية على تصميم متواضع وجذاب.

وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف Redmi Note 12 5G، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4 Gen 1، والمطور بمعمارية 6 نانومتر، مقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 619.

ويتميز هاتف Redmi Note 12 5G، بشاشة من نوع AMOLED من إنتاج شركة سامسونج، مقاس 6.67 بوصة وبجودة FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

ويتمتع هاتف Redmi Note 12 5G، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع بقوة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50 % في غصون 22 دقيقة.