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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مهرجان شرم الشيخ يكرم رموز مسرحية من مصر والدول العربية

تكريم رموز فنيه
تكريم رموز فنيه

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، خلال مراسم افتتاح الدورة الثامنة ، التي أقيمت بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ ستة رموز مسرحية من مصر والوطن العربي  وهم الفنانة الدكتورة سميرة محسن ، والفنانة الكبيرة ميمي جمال  والفنانة التونسية دليلة مفتاح ، والفنان السعودي عبد الإله السناني ، والفنان ياسر صادق ، والفنان حمزة العيلي .

وقالت الفنانة الكبيرة ميمي جمال خلال كلمتها : سعيدة جدا اليوم لأنني ألتقي بتلك الكوكبة الكبيرة  ولي الشرف الكبير أن التكريم يكون بإسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ، وسعيدة لشرم الشيخ التي غبت عنها طويلاً ووجدتها تغيرت تماما للأحسن عما قبل .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلق اليوم 25 نوفمبر ويستمر حتي 30 ، و يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء  خالد فودة محافظ جنوب سيناء

تكريم رموز فنيه

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مهرجان شرم الشيخ الدولى رموز فنية

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