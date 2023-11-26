تواصل عمليات انتشال الضحايا من بين ركام الدمار بقطاع غزة

أكدت منى عوكل، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، تواصل عمليات انتشال الشهداء من بين ركام الدمار في غزة.

انتظامًا نسبيًا في خدمات الكهرباء والمياه بالقطاع

وأضافت «عوكل»، في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن قطاع غزة يواصل استقبال المساعدات الإنسانية، ويستقبل نحو 200 شاحنة مساعدات خلال الهدنة.

وأوضحت أن هناك انتظامًا نسبيًا في خدمات الكهرباء والمياه بالقطاع، بالإضافة إلى تواصل دخول شاحنات غاز المنازل عبر معبر رفح المصري.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن من ضمن المساعدات المصرية التي تصل قطاع غزة دقيق ومياه معدنية وملابس وأغطية شتوية.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

