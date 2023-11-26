وصول 6 طائرات محملة بالمساعدات إلى مطار العريش الدولي

استقبل مطار العريش الدولي في شمال سيناء، خلال الساعات الماضية، 6 طائرات من عدة دول ومنظمات دولية عبر الجسر الجوي، وتحمل على متنها نحو 210 أطنان من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأوضح الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن من بين الطائرات التي وصلت طائرة أردنية تحمل 27 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الأونروا، وطائرة من قطر تحمل 39 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

كما وصلت طائرة من الكويت تحمل 35 طنا من المواد الغذائية والبطاطين والخيام مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وطائرة من روسيا تحمل 27 طنا من المواد الغذائية، والمراتب والبطاطين وطائرة من الاتحاد الأوروبي تحمل على متنها 47.3 طن من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

كما وصلت الطائرة العشرين عبر الجسر الجوي من المملكة العربية السعودية والمحملة بنحو 36طنا من المساعدات المتنوعة والأدوية والمستلزمات الطبية.

5000طن

وأكد زايد، أنه بلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 188 طائرة حملت على متنها 5000 طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم نقلها من المطار وتخزينها في 7 مخازن ومراكز لوجستية مؤمنة في مدينة العريش، وإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني عن طريق معبررفح البري تباعا .