قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد ،:"ندعو الجماهير إلى إسناد المقاومة بغزة وجنين ونؤكد على أهمية انخراط الجميع في هذه المعركة".

واضافت حركة الجهاد: "سنواجه حرب إسرائيل في كل مكان وشعبنا لن يستسلم وسنقاتل هذا "الإرهاب" بكل ما نملك".

وأعلنت كتائب القسام الذراع السياسية لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور.

ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.