بمشاركة 35 جامعة وأكثر من 168مشروعا.. البحث العلمي تحتفل بنتائج تحدي مصر للصناعة

تحتفل أكاديمية البحث العلمي بنتائج تحدي مصر للصناعة لعام 2023 بمشاركة 35 جامعة مصرية وأكثر من 168مشروعاً، بدعم وتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشراكة تقنية وتنفيذية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن بروتوكول التعاون المشترك بينهم لدعم مشروعات التخرج.

وقد فاز بالمركز الأول مشروع Semi- Autonomous Robot for Firefighting and Rescue operationمن جامعة المنصورة ، وفاز بالمركز الثاني مشروع Filament Production Line من جامعة حلوان، بينما فاز بالمركز الثالث مشروع Welding Robot Arm من المعهد التكنولوجى العالى بالعاشر من رمضان.

شهد نهائيات تحدي مصر للصناعة في دورته الثالثة خلال العام الجارى مشاركة 168 مشروع من مختلف الجامعات المصرية، وتم قبول 80 مشروع من 35 جامعة في برنامج دعم تحدي مصر للصناعة، وقد تم اختيار 14 مشروع لعرض أفكارهم في معرض المشاريع بحفل الختام.... لمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول على هذا الرابط:

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